Ook experten pleiten voor groter Groeipakket voor arme gezinnen

Werkloos­heid in Vlaanderen daalt verder

4 mei Vlaanderen telde in april 178.230 werkzoekenden, ruim 23.500 of zo’n 12 procent minder dan in april vorig jaar toen de coronacrisis volop woedde. Ook ten opzichte van de maand maart was er een verdere daling, met bijna 5.000 werkzoekenden of 2,7 procent. Dat maakte Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vandaag bekend.