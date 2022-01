Ook energiemaatregelen nodig voor zelfstandigen en kmo's: “BTW-verlaging maakt voor hen geen verschil”

Weernieuws KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor gladheid en mist

Het KMI waarschuwt vanmorgen met in heel Vlaanderen met ‘code geel’ voor mist. In het centrum van het land en in Wallonië geldt bovendien een waarschuwing voor gladheid. Opletten dus voor gladde wegen door rijm- en/of lokale ijsplekken of aanvriezende mist. De mist kan het zicht beperken tot minder dan 200 meter.

7:23