Ook Duitstalig Parlement gaat pensioenregime herzien

“De parlementaire pensioenen die ze ontvangen, liggen een stuk onder het plafond van de wet-Wijninckx. Een parlementslid met vijf jaar anciënniteit krijgt momenteel een maandelijks pensioen van 140 euro bruto, of 280 euro voor fractie- of commissievoorzitters”, klinkt het. “Slechts enkele gewezen mandatarissen die gedurende een langere periode parlementsvoorzitter of voltijds minister waren, ontvangen een pensioen dat hoger ligt dan het plafond.”