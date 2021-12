Ook dit was 2021: plezant, ontroerend, bizar, groot, klein en gewoon góed nieuws

Als we toch lijstjes aan het maken zijn: hier zijn 21 leukjes van ‘21 - met plezant, ontroerend, bizar, klein of groot of gewoon goed nieuws. Of hartverwarmend. Want dat was er ook in het voorbije jaar. Een alternatief mini-jaaroverzichtje op de voorlaatste dag, als amuse-gueule voor het echte werk. Smakelijk.

16 januari: Of hoe Bart Tommelein op André Hazes ging lijken

Volledig scherm Bart Tommelein voor en na zijn kappersbezoek. © Benny Proot

Het meest besproken kapsel in de periode dat de kappers dicht waren? Dat van Oostends burgemeester en Vlaams parlementslid Bart Tommelein (Open Vld). Vergelijkingen met André Hazes en René Froger vlogen duchtig in het rond, er waren zelfs mensen die vonden dat hij zowaar op een poedel was gaan lijken.

29 januari: Bernie Sanders’ wanten inspireren ook Aalsterse

Volledig scherm Lieve Van Den Eeckhout. © RV

Wat ging er op de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden met alle aandacht lopen? De gebreide wanten van senator Bernie Sanders! Wereldwijd werden ze een culthit. Ook Lieve Van Den Eeckhout uit Aalst vond de hype zo plezant dat ze een Bernie Sanders-popje, inclusief de typische wanten, haakte.

22 februari: De Roze Marijnstraat in Aalst? Que?

Volledig scherm Wegwijzer naar de ‘Roze Marijnstraat’ in Aalst. © RLA

Degene die instond voor de borden voor een tijdelijke wegomlegging in Aalst was er toch even niet goed bij met zijn gedachten. Want hij doopte de Rozemarijnstraat - een uitgaansstraat in Aalst - prompt om in de Roze Marijnstraat. En Roze Marijn is zover geweten geen bekende historische figuur in Aalst.

18 februari: Message in a bottle gevonden na liefst 33 jaar

Volledig scherm Lieven Dewaele. © Maxime Petit

Voor de lol hadden Lieven Dewaele en zijn vriendin in 1988, in Lauwe, een fles met een boodschap in de Leie gesmeten. Op het briefje stond dat ze het net hadden bijgelegd. Liefst 33 jaar later vonden twee Polen de fles langs het kanaal in Ingelmunster. En nee, Lieven is allang niet meer samen met zijn vriendin van toen.

8 maart: Steven Van Gucht met zijn gat in de boter gevallen

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht met zijn buurvrouw Conny Schoonjans. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

Het geheim achter de gezonde looks van Sciensano-viroloog Steven Van Gucht? Dat bleek zijn buurvrouw Conny Schoonjans te zijn. Ze zei in deze krant dat ze hem al sinds de uitbraak van de pandemie goed op de been houdt door elke dag voor hem te koken. “Of ik nu twee of drie saucissen in de pan gooi, maakt geen verschil.”

26 maart: Vijf keer zou hij doodgaan, maar Koen blééf vechten

Volledig scherm Koenraad Gys en zijn vrouw Gerda Driessens. © Photo News / Pieter-Jan Vanstockstraeten

Covid-mirakels bestaan. Tijdens zijn zeven weken durende coma dachten dokters vijf keer dat Antwerpenaar Koen Gys (62) de ochtend niet zou halen. Zijn vrouw Gerda (65) schreef hem elke dag een brief, belde elke nacht, opdat Koen zou blijven vechten. Hij overleefde, waarna het koppel uit dankbaarheid trouwde.

3 april: Wel heel raar beeld: pad wil paren met een goudvis

Volledig scherm De pad en goudvis in de vijver van Jos en Rita. © Jos Vermeiren

In de tuin van Jos Vermeiren (65) en zijn vrouw Rita Tiebout (63) in Eversem - vol vogels, fruitbomen en amfibieën - gebeurde op een woensdag in april iets raars. Een pad klampte zich in de vijver vast aan een grote goudvis. Niet per ongeluk, maar omdat de pad wilde paren. Jos en Rita haalden de diertjes gelijk uiteen.

27 april: Georgette laat op 82ste eerste tatoeage zetten

Volledig scherm Georgette Foncke. © Wannes Nimmegeers

Van zodra tatoeëerders weer aan het werk mochten, stond de 82-jarige Georgette Foncke als eerste klant voor de deur van Tattoo Gino in Wetteren. Om er op haar arm haar eerste tattoo te laten zetten: ‘Joie De Vivre’. “We hebben een jaar in ons kot gezeten. Mijn tatoeage wordt een blijvende herinnering aan ons herwonnen levensgeluk.”

28 mei: Advocaat vindt recept voor asperges in... het Staatsblad

Volledig scherm Pdf van het Staatsblad van 1 juli 2014 met aspergerecept. © Staatsblad

Mocht een advocaat er niet op zijn uitgekomen, de wereld had waarschijnlijk nooit iets geweten van de meest hilarische blunder uit de geschiedenis van het Staatsblad. Per toeval had hij ontdekt dat er in de Franstalige versie van het Staatsblad van 1 juli 2014… een recept voor asperges in zes stappen stond. De blunder werd wereldnieuws.

10 juni: Eerste Vlaming met downsyndroom heeft vast contract

Volledig scherm Frederik Wauterickx. © Klaas De Scheirder

“Best fier dat ik een primeur ben.” Dat zei Frederik Wauterickx (28) nadat GRIP, een organisatie voor mensen met een handicap, had opgemerkt dat hij de eerste Vlaming met het syndroom van Down was met een contract op de reguliere arbeidsmarkt. Frederik werkt als administratief medewerker bij de vzw Creatief Schrijven.

22 juni: Duizend kaarsen in één kapel

Nonkel Kris is zo’n nonkel met een vurig hart én goede benen. Hij fietste van Loenhout naar Scherpenheuvel, 200 kilometer offroad, om geld in te zamelen voor een geluidsstudio voor zijn neef Mats Stoffelen (16), die kanker kreeg. Meer dan duizend kaarsjes stak hij aan, één voor elk van de 1.170 schenkers. “Het was… niet te doen van de hitte in de kapel.” Ave Kris.

Volledig scherm Mats Stoffelen vecht tegen kanker: zijn oom zamelde geld in voor een eigen geluidsstudio. © RV

11 juli: Bloot zonder ademnood

Volledig scherm Een streaker op het veld tijdens de EK-finale. © AP

Altijd verrassend, een streaker. En zeker als het er eentje is met flinke longinhoud. In de 86ste minuut van de EK-finale Engeland-Italië moest de verstoorder van dienst zelfs maar voor de helft naakt gaan om indruk te maken. Dat deed hij met zijn uiterst langdurige run over het heilige gras. Stewards buitelden over elkaar heen voor ze hem eindelijk konden stoppen.

18 juli: ‘Goe gedaan, vader’

Volledig scherm Wout van Aert met zoontje Georges. © BELGA

‘Oei, wat is dat hier zeg? Ha, dag vader. Wat staan wij hier op een verhoog? Hou mij vast hé. Hebt gij geen koude knieën met uw short aan? En wat maakt dat volk zo’n lawaai? Fietsen? Eerste? Weeral? Allez. Goe gedaan, vader.’

(Geselecteerd wegens überschattig: baby Van Aert maakt zijn allereerste publieke optreden, voluit mee op het eindpodium van de Ronde)

21 juli: Moment de gloire

Volledig scherm Prinses Delphine van Saksen-Cobourg. © Photo News

Een saai dessin ging ze niet kiezen. Het moest stijlvol zijn, maar opvallen. Want het was haar moment de gloire. Van prinses Delphine van Saksen-Cobourg. Op het nationale defilé van afgelopen zomer mocht ze voor het eerst deelnemen. De jurk was van het Molenbeekse label ‘Erratum’. Knipoog, misschien, van dit volwaardig lid van de koninklijke familie nu.

7 augustus: ‘Da kan nie, da kan nie’

Volledig scherm Mieke Gorissen. © AFP

-Je bent 28ste.

- Wat?

- 28ste.

- Neen. Da kan nie…

- Jawel, 2 uur, 34 minuten en 24 seconden

- Da kan nie, da kan nie…

- Toch wel.

- 28ste?

- 28ste. Proficiat.

- Danku…

Grote emoties bij atlete (en fysicalerares) Mieke Gorissen, die met een witte badhanddoek vecht tegen snel opkomend zout water, net na haar finish van de Olympische marathon.

19 augustus: “Ik hou van Chita, en hij van mij”

Volledig scherm Adie Timmermans met chimpansee Chita. © RV

“Ik hou van Chita, en hij van mij. Waarom zouden ze ons dat afnemen?” En toch. Adie Timmermans kreeg door de Antwerpse zoo een contactverbod opgelegd. Door hun dagelijkse contact zou de mensaap van zijn soortgenoten vervreemd geraken. Het nieuws ging het wereldwijde web rond. De tranen én strijdlust van Adie werden er niet minder om.

1 september: ‘Kleuter Pia’ naar school

Volledig scherm Pia Boehnke met haar mama Ellen De Meyer. © RV

Zo mooi nog eens te horen van baby Pia, nu ‘kleuter Pia’ - in 2019 nog verkozen tot onze Belg van het jaar, voor wie Vlaanderen 1,9 miljoen inzamelde om tòch die ene prik van het medicijn Zolgensma te kunnen krijgen tegen haar zeldzame spierziekte. Pia gaat intussen met haar rolstoel naar de gewone kleuterschool. Cool. En het medicijn? Wordt sinds deze maand wél terugbetaald voor andere patiëntjes.

1 oktober: De vliegende rollator

Volledig scherm Robert van Mol. © Tessa Kraan

Grappig, zo léék dat even. Een vliegende rollator over de tribune. Maar de rellen tussen de Duitse supporters en die van de Bosuil, na de vermaledijde Europese match tegen Frankfurt, waren dat in feite allerminst. Antwerp-supporter Robert van Mol (54) had zijn rollator nòdig uiteraard. Maar hartverwarmend: hij en zijn vrouw werden nadien wél door het bestuur ontvangen én gesteund.

5 november: Misverstandje

Volledig scherm Kanye West. © VTM nieuws

“We kregen een oproep binnen dat twee volledig gemaskerde mannen rondliepen aan het sluizencomplex. Zoals bij elke oproep hebben we er iemand naartoe gestuurd.” De agent in Wijnegem herkende hem niet, maar kan nu aan de feestdis wel opnieuw vertellen hoe hij de nieuwe inwoner Kanye West en zijn lijfwacht onder schot heeft gehouden. “Wat ik dacht? Dit is het dan…”, zo vertelde Kanye het na in een podcast, nog de tremelo in zijn rappersstem.

8 december: Roken op school is not cool

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Getty Images

Om er ook één geweldig goed gezondheidsbericht uit te pikken: roken is helemaal op zijn retour in het middelbaar, zo analyseerde het Vlaams expertisecentrum VAD. Er zit vandaag nog één roker in elke klas, twintig jaar geleden waren dat er nog gemiddeld vier. Nu, sinds corona, wordt wel opnieuw meer gepaft dan voordien maar hé, we gingen het c-woord hier zo veel mogelijk negeren.

16 december: Studeren zonder drempels

Volledig scherm Lieze met haar assistentiehond Blacky. © Hachiko

En als wij kunnen helpen, dan graag. Zoals voor studente Lieze Plaatevoet (22), die de grootste moeite ondervindt een - letterlijk - laagdrempelige stageplaats te vinden in een Gents bedrijf in digitale marketing. Dat lukte zeven keer niet, toen tweette ze met behoorlijk wat frustratiegensters, en pikten HLN en Q-Music haar oproep op. Resultaat: aanbiedingen! Wordt hopelijk gauw en positief vervolgd.