Ook deze steekpartijen met jonge daders kenden dodelijke afloop in ons land

In Berchem heeft een steekpartij het leven gekost aan Steven B (16). De daders zijn momenteel nog voortvluchtig. Het zou gaan om een groepje jongeren uit het milieu van de drillrappers. Helaas is het niet de eerste keer dat een jeugdig iemand een fatale messteek uitdeelt in ons land. Hieronder vindt u een overzicht van de voorbije twee jaar.

6 maart 2021: moord op David Polfliet in park in Beveren

David Polfliet werd om het leven gebracht in een park in Beveren. De 42-jarige kraanman uit Sint-Niklaas was naar daar gelokt via een chat op Grindr, een datingapp voor homo’s. Achter het profiel zaten drie minderjarigen die de man een lesje wilden leren en beroven. Het liep echter fout en David Polfliet werd neergestoken met een mes toen hij zich wilde verdedigen. De tieners verklaarden dat ze het slachtoffer wilden bestelen, maar dat ze geen moordplannen hadden.

Een van hen gaf pas dit jaar toe een messteek uitgedeeld te hebben. “Maar ik wilde hem alleen maar bang maken", luidde zijn uitleg. Recent kwam aan het licht dat twee van de daders nog een ander slachtoffer op gelijkaardige wijze overvallen hebben.

Links: Slachtoffer David Polfliet. Rechts: De verdachten verschijnen voor de jeugdrechter in Dendermonde. Bij hun aankomst werden ze verborgen onder dekens.

17 mei 2021: vijftiger vermoord door 15-jarige buurjongen in Maldegem

In Maldegem werd G.H. (53) na een uit de hand gelopen ruzie doodgestoken door zijn 15-jarige buurjongen. Damian G. kwam met een keukenmes tussenbeide toen hij zag hoe de vijftiger op zijn zus afstormde. G.H. handelde zo driest omdat hij dacht dat zijn dochter door haar gepest werd op school. De jeugdrechtbank oordeelde dat het om wettige zelfverdediging ging, maar het parket ging in beroep.

Slachtoffer en dader konden elkaar al langere tijd niet luchten. “Scheldpartijen, camera’s om elkaar in het oog te houden, duiven beschieten: we maakten het allemaal mee”, getuigden buurtbewoners. “Damian kende een moeilijke jeugd. Zijn vader sloeg zijn moeder waar hij bij stond. Het goede voorbeeld kreeg hij niet.”

Links: Damian G. op zijn eerste schooldag nadat hij in een jeugdinstelling verbleef. Rechts: de dag van de feiten, op 17 mei 2021.

24 september 2021: Bruggeling (15) doodgestoken met bajonet

Een verjaardagsfeestje in de woning van Jordy D. (19) in Oostkamp liep zwaar uit de hand. Bruggeling Milan Meert (15) kwam met een kompaan onverwacht opdagen om een openstaande schuld te vereffenen. Hij eiste het geld van de drugs die D. gestolen had en dreigde daarbij volgens de aanwezigen een stroomstootwapen te gebruiken. D. haalde daarop dodelijk uit met een bajonet. Het moordwapen werd twee dagen later teruggevonden in het huis van een vriend van D.

Jordy D. toont met een replica van het moordwapen aan de speurders hoe hij Milan Meert neerstak.

28 september 2021: Ismaël (17) doodgestoken aan station Hemiksem

De 17-jarige Ismaël Salaoui werd aan het station in Hemiksem van zijn bromfiets geslagen en doodgestoken. Amir Z. (18) werd niet veel later opgepakt. Buurtbewoners verklaarden dat hij nogal agressief overkwam. Wat het exacte motief is geweest, blijft vooralsnog onduidelijk. “Mijn cliënt is er het hart van in”, verklaarde de advocaat van de dader kort na de feiten. “Hij wordt verteerd door verdriet en liet me verstaan dat hij zo de plaats van Ismaël zou willen innemen.”

Slachtoffer Ismaël Salaoui (17).

22 oktober 2022: slachtoffer ‘pedohunt’ sterft na vijf maanden aan verwondingen

Zeven jongeren tuigden in mei een 58-jarige man af in het Gentse Parkbos. A.M. reed nog zwaargewond weg, maar botste vervolgens op vier wagens. Vijf maanden later is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden.

Volgens een van de advocaten zou er sprake kunnen zijn van een ‘pedohunt’, waarbij de verdachten doelbewust een pedofiel in de val lokten. “Maar A. M. was helemaal geen pedofiel, wel een homoseksueel. Hij had geen vaste vriend en sprak af en toe af met mannen met wie hij chatte, maar dit is absoluut geen reden om in elkaar geslagen te worden”, klinkt het in zijn vriendenkring.

Alle verdachten werden in deze zaak onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Nu de man echter overleden is, valt het af te wachten wat het parket nog zal ondernemen.

Links: het Parkbos. Rechts: het Maria Middelares-ziekenhuis.

24 november 2022: tiener steekt leeftijdsgenoot uit wraak dood in Chimay

Een tiener werd aan een bushalte in Chimay doodgestoken. De dader was jonger dan 16 jaar en zou uit wraak gehandeld hebben. Op 2 november hadden de jongemannen ook al al een aanvaring. “De rollen waren toen omgekeerd. De dader incasseerde meerdere klappen en bleef met een gebroken neus achter”, laat het parket weten. De jongeman, die toegaf twee messteken uitgedeeld te hebben, werd minstens drie maanden in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Door de eerdere woordenwisseling werden de feiten gekwalificeerd als moord.

21 december 2022: Steven B. (16) doodgestoken in Berchem

Steven B. (16) wordt doodgestoken in Berchem nadat een ruzie ontaardde. Een groep jongeren zou het slachtoffer achtervolgd hebben, waarna een van hen de fatale messteek toediende. De daders zijn momenteel nog voortvluchtig. De politie zoekt in het milieu van de drillrappers in Antwerpen.

Steven B. (l.) verloor het leven bij een steekpartij in de Wapenstilstandlaan in Berchem