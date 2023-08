Ook de manier waarop Carine (62) haar man vermoordde is ongewoon, volgens Jef Vermassen

DE VUURMOORD. Huisvrouw Yvette wilde vrij zijn, maar kreeg levenslang: “Nu heeft hij toch wel zichzelf in brand gestoken, zeker”

De Begoniastraat, een rustige villawijk in Lovendegem bij Gent, een zomernamiddag in 1987. Een buurman van Georges D. (46) en Yvette D.P. (43) hoort plots luid gekreun in hun tuin. “Wat ik zag, was verschrikkelijk. Een man op het gazon, een lichaam in vuur en bloed”, verklaarde de buur. Wat hij zag was de gruwelijke apotheose van een luguber moordplan van een vrouw die zich na bijna 25 jaar huwelijk met slaappillen, hamerslagen en benzine wou bevrijden van haar man, omdat die ‘saai’ was.