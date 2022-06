Ook de Belgische piloten van Ryanair staken op 24, 25 en 26 juni

Piloten willen staken. Welke impact kan dat hebben? Dreigt er chaos op Zaventem? En waarom willen ze precies op dat moment staken?

De zomervakantie is in zicht en daar dreigen de piloten van Brussels Airlines met een staking. Volgende week beslissen ze of en wanneer ze het werk neerleggen, en voor hoe lang. Welke impact kan een staking hebben op de vakantie-uittocht? En moeten reizigers zich nu al beginnen ongerust maken? “De soep wordt nooit zo heet gedronken als ze wordt opgediend - zo bleek al in het verleden”.

