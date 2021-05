Ook daders uit België betrokken bij overval op waardetransport in Amsterdam

De gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam woensdagmiddag werd gepleegd door mannen uit België en Frankrijk. Dat heeft politiechef Frank Paauw gisteravond bevestigd in het programma Nieuwsuur. Paauw bevestigde dat de overvallers een Belgische en Franse achtergrond hebben. "Het zijn criminelen uit de bovenkant van het criminele circuit", zo wordt de politiechef geciteerd op de website van de Nederlandse omroep NOS.

"Het doet denken aan de zware overvallen uit 2011 door de Scarface-bende, waar ook veel geweld bij kwam kijken. Dat zien we vaker bij groepen met een Franse of Belgische achtergrond. We zoeken nu ook in de richting van Wallonië."

Tot nu toe zijn zes verdachten van de spectaculaire overval aangehouden, twee raakten daarbij gewond. Een zevende verdachte overleed. De politie zoekt nog zeker twee andere, voortvluchtige verdachten. Volgens Paauw zijn er meer verdachten dan tot nu toe bekend.

Waardetransport met edelmetalen

De overvallers hadden het gemunt op een waardetransportauto met edelmetalen die een waarde zouden hebben van 50 miljoen euro. "Het was goud van juweliers en andere waardevolle spullen. Ik heb bedrag van 50 miljoen euro ook gehoord, of dat klopt moet uit onderzoek blijken. De aanname is dat alle gestolen buit is teruggevonden", zei Paauw.

De overval aan de Meeuwenlaan in Amsterdam vond woensdagmiddag plaats. De verdachten gingen er met een hoge snelheid vandoor in twee auto's, waarna agenten de achtervolging inzetten. In Broek, zo'n tien kilometer van Amsterdam, zijn vier verdachten aangehouden, van wie er twee gewond raakten. Een vijfde verdachte werd gereanimeerd maar stierf ter plekke. De overige twee aanhoudingen vonden plaats in Diemen en op de snelweg in de buurt van Kralingen.

Een uitgebrande auto bij het weiland. Een politieachtervolging na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam Noord is woensdag geëindigd in een weiland in Broek in Waterland. De politie heeft zes verdachten aangehouden, van wie twee gewond zijn. Eén verdachte is overleden, meldt de politie Amsterdam.