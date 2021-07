Ook Cloet wil zorgpersoneel verplicht laten vaccineren: “Dit moet opgenomen in wet Welzijn op het Werk”

Clermont-Ferrand - UPDATE Bus met Vlaamse jongeren vat vuur in Frankrijk en brandt helemaal uit, geen gewonden

9:41 Een touringcar met 49 jongeren uit Vlaanderen heeft afgelopen nacht in Frankrijk een klapband gekregen en vuur gevat. Niemand is daarbij gewond geraakt. De bus is compleet uitgebrand, zo is te zien op foto's van lokale media. De bagage is in vlammen opgegaan.