Ook christelijke spoorvakbond staakt op 29 maart

Vlaams Belang heeft nieuwe kandidaat voor raad van bestuur VAF

9:19 In plaats van Jef Elbers schuift Vlaams Belang nu Dimitri Hoegaerts (48) naar voren als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Vlaams Audio­visueel Fonds (VAF). Hoegaerts is gemeenteraadslid in Brasschaat en de partner van Kamerlid Ellen Samyn. Hij zetelde eerder ook al in de raad van bestuur van de VRT.