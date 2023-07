Ook CD&V- voorzitter Sammy Mahdi vindt voorstel om nachtvluchten op Zaventem te verbieden “groene waanzin”

De fiscale hervorming van de Federale regering lijkt volledig vast te zitten. De regering wil werkende mensen meer nettoloon laten overhouden, maar hoe precies, dáár geraken ze het niet over eens. Gisterenavond verliet vicepremier David Clarinval (MR) kwaad de Wetstraat na een hele dag onderhandelen. Vandaag zit premier Alexander De Croo (Open Vld) opnieuw samen met alle vicepremiers afzonderlijk, maar of er ook een kern komt, is niet zeker. En de deadline van 21 juli komt steeds dichterbij. De politieke studiogast bij VTM NIEUWS vandaag, Sammy Mahdi (CD&V), blijft optimistisch. Volgens hem kan er “in vijf dagen heel veel gebeuren”. Over het voorstel van minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om nachtvluchten op Zaventem te verbieden, is de partijvoorzitter minder enthousiast. Hij noemt dit “groene waanzin”. Mahdi is dan weer wel hoopvol om een “positief perspectief” aan onze landbouwers te geven.

KIJK. Het volledige studiogesprek met Sammy Mahdi



De deadline van 21 juli komt steeds meer in gedrang omdat er achter de schermen harde taal wordt gesproken. Heel wat partijen wijzen MR aan als de boosdoener en een partij die alles blokkeert door onderhandeling te weigeren. De MR verdedigt zich en wijst erop dat ze constructieve tegenvoorstellen doen. Het zijn volgens hen vooral de linkse partijen die daar niet willen naar luisteren. Een woordvoerster van een van de kabinetten vat het samen als: “Het water is diep, heel diep en misschien wel te diep om binnen 5 dagen nog een akkoord op zak te hebben”.

Gelukkig zijn er ook elementen waar de regering het over eens geraakt, merkt onze verslaggever Rob Van herck op. Om meer nettoloon over te houden, wil de regering allereerst de Bijzondere Bijdragen Sociale Zekerheid (BBSZ) afschaffen. Nu wordt dat stukje van ons loon ingehouden en gaat dit rechtstreeks naar de overheid. Hoeveel die BBSZ bedraagt, is voor iedereen verschillend. Op de loonbrief kan ieder van ons het juiste bedrag raadplegen. Daarnaast wil de regering de werkbonus uitbreiden. Hierdoor krijgen de laagste inkomens een extra stukje nettoloon en wordt de inkomensgrens opgetrokken zodat niet enkel de laagste, maar ook de middellage inkomens hiervan kunnen genieten. Bovenstaande maatregelen hebben betrekking op bediende en arbeiders. Zelfstandigen komen hier niet voor in aanmerking en dus wil de MR dat er daarnaast ook nog een extra korting komt voor zelfstandigen.

Al die maatregelen samen zouden de overheid 2 miljard euro kosten. Om deze som bij elkaar te krijgen, ligt er een voorstel op tafel waarbij er extra taksen worden geheven op bijvoorbeeld vermogens in het buitenland of door hervorming van bepaalde btw-tarieven, maar hier knelt het schoentje voor MR. De partij wil een hervorming van de arbeidsmarkt waarbij meer mensen worden geactiveerd om te gaan werken of desnoods gedwongen worden waardoor dit op termijn geld opbrengt en zal lonen. Mensen dwingen om te werken, kan dan weer niet voor de linkse partijen. “Heel diep water, heel moeilijke gesprekken en de vraag is of er een akkoord komt voor 21 juli”, aldus onze reporter Rob Van herck.

Sammy Mahdi (CD&V): “In vijf dagen kan er heel veel gebeuren”

Onze studiogast Sammy Mahdi (CD&V) is ervan overtuigd dat de kern van onze federale regering opnieuw rond de tafel zal geraken en wijst erop dat dit moet indien ze tot een akkoord willen komen. “Als je in deze legislatuur een stap wil zetten in de fiscale hervorming, dan moet er voor 21 juli een akkoord zijn, maar als iedereen zijn taboes op tafel houdt, dan blijven we wereldkampioen in het belasten van mensen op werk.” De partijvoorzitter wijst erop dat de werkende middenklasse zuurstof moet krijgen, maar blijft optimistisch dat er “in vijf dagen nog heel veel kan gebeuren”.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wordt geprezen als een sterkhouder van de Vivaldiregering, maar toch lukt het niet om de zaken te forceren. Mahdi staat achter zijn minister en wijst erop dat je met zeven partijen rond de tafel zit. “Vincent is er goed in geslaagd om eerst te doen wat er van hem verwacht werd. De fiscale blauwdruk ligt op tafel zodat we het systeem eerlijker krijgen. De mensen die werken moeten erop vooruitgaan en degene die achterpoortjes gebruiken worden in het nieuwe systeem gecorrigeerd.”

De partijvoorzitter spreekt zich vandaag niet uit over wie wat blokkeert, maar wijst op het belang van samen rond de tafel zitten om tot oplossingen te komen. Een duurdere btw op brood, melk en boter is volgens hem niet aan de orde. “6 miljard was ons voorstel, maar andere partijen gaven aan dat 2 miljard voldoende is. Als dat de omvang is, kom je niet aan de winkelkar en verhoog je de btw op voeding niet. Op termijn moet er btw-harmonisatie zijn. Vandaag hebben we heel wat btw-tarieven, maar die zorgen niet voor een efficiënte manier van innen. Ons voorstel is dan ook om een aantal zaken te verschuiven naar 0 procent, 6 procent en 21 procent. We moeten ervoor zorgen dat die tarieven op de juiste manier worden gehanteerd. De regering moet alle energie gebruiken om op 21 juli te landen zodat de werkende middenklasse erop vooruitgaat.”

Nachtvluchten verbieden is “groene waanzin”

Minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zorgt voor een volgend conflictpunt in de regering. Hij wil alle nachtvluchten op Zaventem verbieden omwille van het lawaai. Partijvoorzitter Sammy Mahdi is niet te spreken over dit voorstel waarmee je volgens hem niemand vooruithelpt. “Ik noem het groene waanzin. Het is een soort van groen fundamentalisme dat een even grote bedreiging is voor onze welvaart en het klimaat. De realiteit is dat we op Zaventem vandaag te maken hebben met luidruchtige en vervuilende vliegtuigen.” Volgens Mahdi moet dat probleem worden aangepakt, zodat onze wereldwijde status niet verdwijnt.

Eten van bij ons moet blijven

Bij de Vlaamse regering is hun reces in mineur gestart. Er is geen akkoord gekomen omtrent het stikstofdossier, ook al wou viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) een akkoord, bleef minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) dwarsliggen. Mahdi wijst erop dat iedereen in zijn partij een akkoord wou en perspectief wil geven aan de landbouwers. “Onze landbouwers maken deel uit van onze economie. Het is belangrijk dat we in kader van onze strategische autonomie ervoor zorgen dat we eten van bij ons blijven hebben.” De partijvoorzitter is ervan overtuigd dat zijn ministers zullen blijven doorwerken om een positief perspectief te geven. “We moeten blijven kijken naar onze landbouwers en hen toekomst geven.”, aldus Sammy Mahdi bij ‘VTM Nieuws’.