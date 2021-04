Ook broer van Sihame El Kaouakibi deelde mee in 102.000 euro aan subsidies van stad Antwerpen

Politica Sihame El Kaouakibi liet maar liefst drie familieleden werken voor haar vzw Let’s Go Urban. Eerder raakte al bekend dat ze met Antwerps subsidiegeld een broer en een zus betaalde. En dan was er ook nog die mysterieuze freelancer die zo’n 102.000 euro aan subsidies opstreek voor de ondersteuning van renovatiewerken. Het bleek om Nourdine (44) te gaan, de broer van El Kaouakibi. “Mijn cliënt was in loondienst en kreeg 37.000 euro bruto uitbetaald”, zegt de advocaat van de broer aan VTM Nieuws. Waar de overige 65.000 euro naartoe is, blijft een mysterie.