Ook bij hulpverleners hakte carnavalsdrama Strépy er diep in: “Stress was zeer intens”

Huwé blikt in een interview terug op die vreselijke dag. Hij vertelt hoe hij die nacht niet van wacht was, maar omstreeks 5.45 uur toch uit zijn bed werd gebeld. “Als directeur operaties van de hulpverleningszone Henegouwen werd ik op de hoogte gebracht dat de zone La Louvière in code rood was gegaan. Ik kreeg te horen dat een auto in een groep mensen was gereden met meerdere gewonden tot gevolg. De brandweerchef die in de kazerne van wacht was, is meteen uitgerukt om een persoon te bevrijden die in de vooruit van het voertuig vastzat.”