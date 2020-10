Ook besmette zorgverleners blijven aan de slag in zwaarst getroffen rusthuis van Vlaanderen: “Met een bang hart. Maar opgeven doen we niet”

Woonzorgcentrum Andante in Menen is met 48 besmette bewoners en 28 besmette personeelsleden momenteel wellicht het zwaarst getroffen rusthuis in Vlaanderen. Ook elders staan woonzorgcentra opnieuw zwaar onder druk. Het aantal besmette personeelsleden is op vijf dagen tijd haast verdubbeld. Toch blijven ze vaak aan het werk. “Wij geven nooit op, daarvoor staan we in de zorg”, stelt Lydia Van Coillie die in het Menense woonzorgcentrum werkt waar haar moeder verblijft.