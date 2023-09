Ook Bert Schelfhout (39) wil voorzitter worden van Open Vld: “Tom Ongena is oude wijn in nieuwe zakken”

Bart Schols neemt afscheid van zijn pleegvader na dementie: “Het slaat een gat in mijn lijf, zeker omdat die laatste maand zo intens is geweest”

Hij was niet zijn biologische vader, maar wel zijn eerste echte. Op 11 augustus nam Bart Schols (49) afscheid van Georges Janssens, zijn pleegvader die aan dementie leed. In zijn lijf zit nu een gat, zegt de presentator van ‘De afspraak’, zeker na een volle maand waarin hij mee de zorg voor Georges op zich nam. Een maand die even verschrikkelijk als verschrikkelijk schoon was. “Het is nog net menswaardig kunnen blijven, ons verhaal is zachtjes uitgedoofd.”