Ook avondploegen volgen personeelsstaking in gevangenissen strikt op

Enkel in Hoogstraten was er voldoende personeel aanwezig om het gebruikelijke dagschema te volgen, in Gent zijn ze er ook in geslaagd de gedetineerden hun wandeling aan te bieden. In de meeste andere Vlaamse gevangenissen moesten de gedetineerden 24 uur op cel blijven en was er enkel etensbedeling. Ook in Vorst en Sint-Gillis was dat het geval. Op verschillende plaatsen is de politie aanwezig.