Ook Amy (35) werd verkracht terwijl ze ‘out’ was: “Voor hen was het grappig, voor mij verschrikkelijk”

“Net iets meer ernstige arbeidson­ge­val­len in 2021": dit is waarom, volgens Liantis

In 2021 is het aantal ernstige arbeidsongevallen lichtjes gestegen ten opzichte van de twee voorgaande jaren, zo meldt hr-dienstengroep Liantis. “Door de krapte zijn heel wat mensen zonder of met weinig ervaring aan de slag gegaan. Dat vergroot de kans op een ernstig ongeval, hoewel de meeste arbeidsongevallen nochtans makkelijk te voorkomen zijn”, verklaart Bart Geerts, teamleader arbeidsveiligheid bij Liantis.

27 april