Ook Amy (35) werd verkracht terwijl ze ‘out’ was en herkent zich in verhaal van Derksen: “Met mij hebben ze ook gelachen in die filmpjes”

Ook in ons land brengt de ophef rond Derksen verhalen naar boven. Onder meer van Amy, een vrouw van 35, die een maand geleden nog werd misbruikt terwijl ze onder invloed was van drugs. Ze herkent zich en wil daarom haar verhaal vertellen. “Ik voel me hetzelfde. Met mij hebben ze ook gelachen in die filmpjes.”