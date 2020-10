Ook als meest besmette hoofdstad van Europa blijft Brussel de plek van de achterpoortjes

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bedacht een verkoper van vogeltjes op de Grote Markt in Brussel dat eens goed wrijven over het messingen reliëf van Everaard t’Serclaes je geluk zou brengen. Je moet wel over het hele reliëf wrijven, van zijn hoofd tot aan zijn voet, en dan mag je een wens doen. Het staat zo vermeld in alle toeristische gidsen. Het reliëf uit 1902 is het Brusselse equivalent van de slotjes op de Pont des Arts in Parijs of de muntjes in de Trevi-fontein in Rome. In 2011 zag het Brusselse stadsbestuur zich verplicht om het kunstwerk te vervangen door een kopie, omdat het dreigde kapot te worden gewreven.