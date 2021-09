Ook Aldi bant alle plofkippen tegen 2026

Colruyt doet plofkippen in de ban

16 augustus Supermarktketens Colruyt en OKay schakelen tegen 2026 over naar vleeskippen die voldoen aan hogere dierenwelzijnscriteria, gebaseerd op het Better Chicken Commitment dat in 2017 gelanceerd werd. Dat maakt Colruyt Group bekend in een persbericht. Beide retailers zijn daarmee de eerste die overschakelen naar de nieuwe criteria. Ook Delhaize kondigt nu aan dat ze tegen 2026 voor de standaardkip - goed voor 80 procent van het verkochte assortiment - strengere dierenwelzijnscriteria gaat hanteren en dat er dus geleidelijk een einde komt aan de plofkip.