Ook al zijn alle rusthuisbewoners eind februari gevaccineerd: bezoek blijft beperkt eerste weken en maanden

Samen met Jos Hermans krijgen zo’n vijfhonderd landgenoten uit drie woonzorgcentra vandaag een eerste van twee dosissen van het Covid-19-vaccin van Pfizer en BioNTech. Binnen 21 dagen, plus of min een marge van twee dagen, krijgen ze een tweede prikje. “Dit wordt een belangrijke test om te evalueren of het ontdooien in het ziekenhuis goed verloopt, of er geen problemen zijn met het vervoer naar de rusthuizen, het ontvangen van de vaccins en het verdelen van de dosissen. Ook de registratie van wie een vaccin krijgt, moet correct verlopen”, zegt professor Dirk Ramaekers (Jessa Hasselt), die de taskforce rond vaccinaties voorzit. “Het toedienen van het vaccin zelf is wellicht de eenvoudigste stap van het hele proces.”