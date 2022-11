Ook ACV Politie eist nu ontslag Van Quickenborne na interview met VTM Nieuws: “Er is iets gebroken op dit moment”

Politievakbond ACV Politie heeft zich aangesloten bij het groeiende koor van stemmen dat om het ontslag vraagt van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Het interview dat de minister vanavond gaf aan VTM Nieuws in de nasleep van de dodelijk mesaanval op twee agenten donderdagavond in Schaarbeek (Brussel), schoot in het verkeerde keelgat. Dat heeft secretaris Joery Dehaes gezegd aan HLN. “Er is iets gebroken op dit moment.”

De politievakbonden reageerden eerder vandaag al woedend na de aanslag van gisteravond. “Jarenlange straffeloosheid in Brussel en andere grootsteden draagt ertoe bij dat daders van geweld tegen de politie en andere hulpverleners weinig te vrezen hebben”, aldus VSOA.

François Belin, secretaris van SNPS, de Franstalige vleugel van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel, eiste zelfs expliciet het ontslag van minister Van Quickenborne.

Die laatste ontkende bij VTM Nieuws echter dat hij het probleem niet aanpakt. “Ik heb net na mijn aanstelling in november 2020 een nultolerantie-richtlijn afgekondigd voor geweld tegen politie. De richtlijn houdt in dat zodra er geweld is tegen de politie met minstens één dag arbeidsongeschiktheid tot gevolg, er systematisch vervolgd moet worden. De verdachte moet daarbij in contact gebracht worden met een magistraat”, aldus de minister in het interview dat bovenaan deze pagina te bekijken is. “Er kan niet geseponeerd worden.”

Beweringen dat dit toch zou gebeuren, ontkent Van Quickenborne met klem. “Ik heb met alle korpscheffen van Brussel contact en heb hen gevraagd om het mij te melden als er in dat soort gevallen geseponeerd wordt. Dat is mij nooit gemeld. Ik kan u verzekeren dat onder meer de korpschef van de politiezone Brussel Noord, meneer Slosse, maar ook de korpschef van de stad Brussel, heel uitdrukkelijk bevestigen dat de nultolerantie-richtlijn wel degelijk gerespecteerd wordt door justitie.”

De minister ging ook in op de feiten van donderdagavond. Volgens Van Quickenborne meldde de dader zich eerder die dag aan in een politiekantoor. “Hij maakte een heel verwarde indruk en zei dat hij haat koesterde ten aanzien van de politie, en mogelijk een aanslag zou plegen. Hij zei dat hij dat niet wilde doen en hulp nodig had.”

Volgens de antiradicaliseringsdienst van zijn woonplaats was de verdachte een verwarde man met veel psychische problemen. “Dat is meegedeeld aan het parket, dat een inschatting heeft gemaakt. Het parket vroeg zich daarbij af of iemand die een aanslag wil plegen op de politie en zich eerst komt aanmelden in een politiekantoor, wel iemand is die dat echt wil doen. Men heeft geoordeeld dat het om een hulpvraag ging en het parket heeft die hulp gegeven. De man is doorverwezen naar een psychiatrische dienst.”

Of de minister ontslag overweegt na de vraag van Belin daarom? “Ik begrijp dat er veel emotie is bij de bevolking en zeker bij de politie. Maar wat nu moet gebeuren, is dat het onderzoek wordt gevoerd. Elke steen moet worden omgedraaid. Er moet volledige transparantie komen. Ik heb gevraagd aan de procureur-generaal van Brussel, die toezicht houdt op het parket van Brussel, om mij verslag uit te brengen van alles wat er is gebeurd. En maandag ga ik naar het Parlement met collega Verlinden en zal ik alles toelichten.”

Het interview met Van Quickenborne valt echter slecht bij ACV Politie, dat zich intussen aangesloten heeft bij de roep om zijn ontslag. “Het gaat om twee zaken”, aldus Joery Dehaes. “Ten eerste dat de verdachte zich ‘s morgens heeft aangemeld met de vraag om psychologische hulp, maar ook te kennen gaf dat hij politiemensen iets wilde aandoen. Het is dan zeer aanstootgevend om de minister te horen zeggen dat het om niet meer dan een ‘hulpvraag’ ging. Zoiets is geen hulpvraag. Daar wordt heel lichtzinnig over heen gegaan.”

Ten tweede heeft ACV Politie ook een probleem met het feit dat de man al een heel traject doorlopen had. “Hij was geradicaliseerd, had daar ook voor in de gevangenis gezeten en had een deradicaliseringsprogramma doorlopen”, gaat hij verder. “Maar dat heeft dus blijkbaar niet gewerkt. Er is een gebrek aan investering in het begeleiden van geradicaliseerden. Dat is iets wat ik vier jaar geleden ook al gezegd heb bij de moord op twee vrouwelijke collega's in Luik door iemand die geradicaliseerd was en niet de juiste begeleiding had gekregen. Als een minister dan durft te zeggen dat hij veel doet, dan stuit dat enorm tegen de borst. Dit is de druppel te veel.”

Volgens Dehaes kan ACV Politie niet meer door dezelfde deur met Van Quickenborne. “François Belin van SNPS heeft letterlijk zijn ontslag gevraagd en ik durf die eis te ondersteunen. Het is een brug te ver gegaan.”

Politievakbond VSOA reageerde eerder vandaag ook al scherp op de aanval op de twee politieagenten in de Brusselse Aarschotstraat. In een communiqué hekelde de vakbond “het zoveelste geval” van geweld tegen de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "Een jonge, gemotiveerde collega van 20 jaar overleed ingevolge zinloos geweld tegen politie. En de politici zullen zoals gewoonlijk de feiten zwaar veroordelen en morgen kijken ze weer de andere kant uit. Zoals ze al decennialang doen", klinkt het fors.

Ook justitie heeft volgens de vakbond een “verpletterende” verantwoordelijkheid: “De jarenlange straffeloosheid in Brussel en andere grootsteden draagt ertoe bij dat daders van geweld tegen de politie en andere hulpverleners weinig te vrezen hebben. Justitie slaagt er nog niet in om de juiste cijfers van geweld tegen politie te verzamelen ... Laat staan dat het voor hen een prioriteit is!”

“Beste politici, beste justitie, jullie mogen er zeker van zijn ? Wij zullen keihard reageren!”, zegt VSOA. Ze maken hun woede op justitie extra duidelijk via hun Twitteraccount. “Team Justitie is wereldvreemd!”, klinkt het in een tweet. “Volgens justitie werd er geen inschattingsfout gemaakt en besliste de magistraat om ‘preventief te werk te gaan.’ Justitie regeert vanuit een ivoren toren en is wereldvreemd! En zo denkt ook de bevolking over Team Justitie!”

“We zijn woest, verdrietig en heel erg ontgoocheld”, reageert ook Carlo Medo, nationaal voorzitter van politievakbond NSPV, bij VRT NWS. “Wij eisen nu eindelijk eens deftige maatregelen. We kunnen nu echt niet meer leven met wat er de laatste jaren gebeurt in dit land: het geweld tegen de politie neemt ongekende vormen aan. Het moet echt stoppen. (...) Als onze minister van Justitie bedreigd wordt, staat er een half peloton klaar. En terecht”, aldus nog Medo. “Maar wie staat onze politiemensen bij wanneer er zinloos geweld wordt gepleegd?”

In een reactie bij ‘De Standaard’ gaat hij zelfs nog verder: “Momenteel is het vertrouwen helemaal zoek. Eerlijk, we hebben het gehad met Van Quickenborne”, luidt het daar.

De politievakbonden organiseren alvast een nationale manifestatie tegen geweld op de politie op maandag 28 november. Ze eisen meer respect voor politie en justitie. Volgens ACV Politie bestaat ook de kans dat er maandag een spontane actie van politiepersoneel gehouden wordt aan het justitiepaleis.

Maandag komt het federaal parlement zoals gezegd ook samen voor een extra commissie onder leiding van minister Van Quickenborne en ministers Verlinden. De ministers zullen er een stand van zaken geven over de dodelijke aanval op een agent.

