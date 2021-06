Ook 12-tot 15-jarigen met onderliggende aandoeningen kunnen coronavaccin krijgen

“Deze beslissing is genomen op basis van een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad en de taskforce Vaccinatie”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “De taskforce heeft ook de operationele aspecten uitgewerkt in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van artsen en pediaters. Belangrijk is dat enkel een arts zal bepalen of een jongere in aanmerking voor een vaccin en dit op basis van zijn of haar medisch dossier. De vaccinatie zelf zal gebeuren in een vaccinatiecentrum en met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Enkel dit vaccin kreeg toestemming van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA om toegediend te worden aan deze leeftijdsgroep.”