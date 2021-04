Onzuiverheden in AstraZeneca-vaccin mogelijk oorzaak van problemen, EMA presenteert morgen nieuwe analyse

De zeer zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca-vaccin, bloedstolsels in combinatie met een bloedplaatjestekort, valt mogelijk te verklaren door onzuiverheden in het vaccin. Dat schrijft De Volkskrant op basis van Duits onderzoek. Morgen wordt een nieuwe wetenschappelijke analyse van het coronavaccin van AstraZeneca verwacht, uitgevoerd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het EMA zal onder meer mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de voordelen en het risico op bijwerkingen naargelang leeftijd, geslacht en andere mogelijke risicofactoren.

Twee weken geleden kwam het Risicobeoordelingscomité (PRAC) van het EMA tot de conclusie dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een bijwerking kan vormen van het vaccin van AstraZeneca, al zal die zich slechts úiterst zeldzaam voordoen. Volgens het EMA zijn de voordelen van het vaccin nog steeds groter dan de risico's.

‘Mogelijk oplosbaar’

Duitse wetenschappers beamen dat en opperen volgens De Volkskrant dat de gevaarlijke maar zeer zeldzame bijwerking mogelijk te voorkomen valt door het vaccin van AstraZeneca beter ‘op te zuiveren’. De Duitsers ontdekten dat het vaccin minuscule restjes bevat van wel duizend stoffen die er niet horen. Het zijn die stoffen die mogelijk voor de kettingreactie kunnen zorgen die in heel uitzonderlijke gevallen tot de bijwerking leidt.

Het voordeel van de ontdekking is dat het probleem dus “mogelijk oplosbaar” is, schrijven de onderzoekers in een voorpublicatie, “door onzuiverheden in het vaccin te verminderen”.

Leeftijd, geslacht, tweede dosis

Aansluitend op het eerdere advies, en na een vergadering van de Europese ministers van Volksgezondheid, analyseert het Europees Geneesmiddelagentschap het AstraZeneca-vaccin verder. België is in dat verband een van de landen die meer informatie wil over het risico op bijwerkingen per leeftijdsgroep. Het heeft ons land ertoe aangezet om het vaccin van AstraZeneca voorlopig gedurende vier weken enkel nog aan mensen van 56 jaar en ouder toe te dienen.

"De nieuwe wetenschappelijke analyse van het EMA verwacht ik morgen (vrijdag)", meldde Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides donderdag tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. Ze hoopt meer informatie te krijgen over de potentiële risico's per leeftijd, geslacht en andere mogelijke risicofactoren. Kyriakides wil daarnaast duidelijkere richtlijnen voor de toediening van de tweede dosis van het vaccin. Ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil bijvoorbeeld weten of na een eerste prik met AstraZeneca een ander vaccin kan gebruikt worden voor de tweede prik.

Johnson & Johnson

Kyriakides hoopt begin volgende week een nieuwe vergadering met de EU-ministers te beleggen. "Het doel is een coherente aanpak te hebben voor de toediening van de vaccins van AstraZeneca én Johnson & Johnson. Want hoe meer coördinatie en hoe meer coherentie in de boodschap, des te meer burgers zich zullen laten vaccineren.”

Het Janssen-vaccin van Johnson & Johnson is dat andere coronavaccin waarover het EMA zich heeft moeten buigen en waarvan vastgesteld werd dat het mogelijk tot bloedklonters kan leiden, in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Maar ook bij dit vaccin is het risico bijzonder klein en wegen de voordelen van vaccinatie duidelijk door, concludeerde het Europees agentschap al.

AstraZeneca en Johnson & Johnson leveren beide een virale vector-vaccin, dat gebruikmaakt van een ander virus. Pfizer en Moderna maken van de nieuwe mRNA-technologie gebruik.

Volgens de Duitse onderzoekers is het geen toeval dat ook Johnson & Johnson in beeld komt bij de uiterst zeldzame bijwerking: de problemen zijn waarschijnlijk voorbehouden aan de ‘verkoudheidsvirusvaccins’, stellen zij, aangezien de gebruikte onschuldige verkoudheidsvirussen gekweekt worden op menselijke niercellen, wat sporen nalaat van menselijke eiwitten die mee in het vaccin terechtkomen, maar er niet in horen. “Vermoedelijk zit daartussen de aanstichter van de problemen”, aldus de wetenschappers.

Juridische procedure?

De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben intussen nog niet beslist of ze juridische stappen gaan ondernemen tegen AstraZeneca, heeft een Commissiewoordvoerder donderdag laten verstaan. Het Brits-Zweedse farmabedrijf kampt zoals bekend met een grote achterstand bij de levering van zijn coronavaccin.

Nieuwssite Politico had eerder op de dag gemeld dat de Commissie een juridische procedure aan het voorbereiden zou zijn. AstraZeneca is met de EU in gesprekken verwikkeld omdat het tot nu slechts iets meer dan 30 miljoen vaccins heeft geleverd, terwijl dat er ruim 100 miljoen hadden moeten zijn. Tegen het einde van het tweede kwartaal wil AstraZeneca 100 miljoen vaccins geleverd hebben, fors minder dan de 300 miljoen waar het zich contractueel toe verbonden heeft. De lopende onderhandelingen moeten een voor beide partijen aanvaardbare oplossing mogelijk maken.

“Overgaan tot juridische stappen moet gezamenlijk door de Commissie en de lidstaten worden beslist”, zei woordvoerder Stefan De Keersmaecker. “Waar al onze aandacht nu naar uitgaat, is het verzekeren van de vaccindoses waar de burgers recht op hebben en die door het bedrijf beloofd zijn. Het ontvangen van voldoende doses is onze enige doelstelling.” Om dat te bereiken, worden nu “alle opties” bekeken, zei De Keersmaecker, zonder verdere details te verstrekken. De EU besliste wel al om een optie om 100 miljoen AstraZeneca-vaccins extra aan te kopen, niet te lichten.

