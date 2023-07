Onze werkexpert beantwoordt uw vragen over de nieuwe pensioendeal: “De grootste slachtoffers zullen de gepensioneerde Vlaamse leerkrachten zijn”

Demir niet van plan grootscha­li­ge zandwin­ning in Kaulille te reactive­ren: “Grootste ontbossing definitief afgevoerd”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat geen initiatief nemen om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan te maken voor grootschalige zandwinning in Kaulille, Bocholt. Ze is ook niet van plan om de zaak opnieuw te delegeren aan het gemeentebestuur. Dat zegt de N-VA-minister bij TV Limburg in een reactie op de vernietiging door de Raad van State van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de gemeente Bocholt voor zandwinning in Kaulille. “De grootste ontbossing van de eeuw in Vlaanderen wordt wat mij betreft definitief afgevoerd”, stelt Demir.