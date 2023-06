Onze vrouw over tweede dag van proces Ilse Uyttersprot: “Pijnlijk zijn ze, de berichten die Jurgen D. ook nog naar andere vrouwen stuurde”

Ons weer zit ‘geblok­keerd’: wat betekent dat en hoelang blijft het duren?

Sinds midden mei is in ons land omzeggens geen druppel regen meer gevallen en daar lijkt voorlopig weinig verandering in te komen. Ook de schrale noordoostenwind is een constante. Ons weer zit ‘geblokkeerd’. Wat betekent dat, hoelang zal dat duren en wat voor zomer staat ons te wachten?