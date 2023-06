Onze vrouw over het mooie pleidooi van Jef Vermassen: “Zijn wijze raad zou eigenlijk leerstof in het middelbaar onderwijs moeten zijn”

De Wever bezorgd over functione­ren Vlaamse regering: “Ik vraag me af wat Sammy Mahdi nog allemaal in petto heeft”

Open Vld haalt de slechtste score ooit in onze Grote Peiling. CD&V blijft rond de symbolische tien procent hangen. Twee derde van de ondervraagden heeft geen vertrouwen in de Vlaamse regering. Bart De Wever, voorzitter van de grootste regeringspartij N-VA, uit bij VTM NIEUWS zijn bezorgdheid: “Ik kan niet ontkennen dat het leven in de Vlaamse regering een beetje moeilijk wordt.”