Onze vrouw op het proces Ilse Uyttersprot: “Eigenlijk zou iedereen hier moeten komen zitten. Om te zien dat het gevaar charmant en frisgewassen kan zijn”

Ombuds­dienst Verzekerin­gen behandelt nog altijd dossiers van overstro­min­gen 2021

“De overstromingen van 2021 laten zich nog tot op vandaag voelen”, zo staat in het jaarverslag dat de ombudsdienst van de verzekeringssector vandaag heeft gepubliceerd. Afgelopen jaar heeft de dienst 352 vragen tot tussenkomst ontvangen. Dat is ruim 2,5 keer meer dan in het overstromingsjaar zelf.