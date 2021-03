Onze reporter volgt het spoor van vernieling in Luik: “Een golf van woede en geweld”

“Wij worden niet gehoord en gerespecteerd, dat is duidelijk als je ziet wat er gebeurd is met die vrouw”, schreeuwt een jongeman zaterdagnamiddag in de lens van een gsmcamera. “Dit is de enige manier dat we gehoord kunnen worden.” Rondom hem krioelt het van het volk, de meesten met kap op en sjaal of masker voor het gezicht. Sommige passeren met een kassei in de hand, andere joelen het uit. Sirenes weerklinken op de achtergrond terwijl ramen sneuvelen. Een ware tsunami van geweld daalde zaterdag neer over Luik. De aanleiding: een filmpje van een arrestatie die enkele dagen eerder plaatsvond.