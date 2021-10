Onze reporter volgde proces De Pauw vanop eerste rij: "Het was scherven rapen. Valt er nog iets te lijmen? Of: potje breken, potje betalen?”

Echtgenote Bart De Pauw vertelt voor camera VTM NIEUWS waarom ze er vandaag bij is: "Ik wou mijn man steunen”

14 oktober Het is de tweede zittingsdag op het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw en vandaag komt hij zelf aan het woord. In een reactie aan VTM NIEUWS bij aankomst aan het gerechtsgebouw toonde hij zich strijdvaardig. “Het is de eerste keer in vier jaar dat ik me kan verdedigen”, klonk het. Ook zijn echtgenote Ines De Vos is er vandaag bij. “Ik wou mijn man steunen”, reageert ze.