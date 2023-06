Onze reporter op het proces: “Hopelijk raakt Jurgen Demesmaeker de komende jaren ‘gekalmeerd’, zoals zijn verdediging pleitte”

Het was een opvallend element, bij de straf van Jurgen Demesmaeker. Dat er redelijk streng naar zijn “kille moeder” werd gewezen, die “door een gebrek aan geborgenheid mee zijn karakter vormde”. Was het dan - zoals Demesmaeker al zijn hele leven beweert - een ander zijn schuld? En zal deze man bij zijn eventuele vrijlating “gekalmeerd” zijn, zoals de verdediging meent? “Tegen dan is het seksueel toch een ander verhaal. Neen?”