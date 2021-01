Onze reporter Nadine Van Der Linden over de hetze rond Kaat Bollen: “Het maakt natuurlijk wél uit wat je draagt”

De beslissing van de psychologencommissie rond Kaat Bollen is fout en ruikt naar zure kaas. Los daarvan gaat de massale steun in overdrive. “Uiteraard mag Kaat Bollen dragen wat ze wil, maar dat elke kledingstuk gelijk is - een broek of een puntbeha - is niet waar”, vindt onze reporter Nadine Van Der Linden.