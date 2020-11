Onze reporter Fien Tondeleir springt bij in woonzorgcentrum: "Ik ben verslaafd geraakt aan de lach van de bewoners"

Ze doet me aan mijn oma denken, Henriette (89). Ongeveer even groot. Bruin haar dat - wanneer het een tijdje geen kapper heeft gezien - niet meer in de plooi valt, zelfs niet met krulspelden. Ze loopt met een rollator, maar is voorts zo kwiek als een hoentje. Enthousiast ook. Ze is vooral blij met volk om zich heen. "Lieveke, zijt gij nieuw?" Ik rijd rond met de bar, een moeilijk te manoeuvreren kar met drankjes en snacks, zoals op het vliegtuig. Henriette komt haar kamer uitgereden. In haar rollator: haar sacoche, alsof ze naar de winkel gaat. "Lieveke, voor mij een zakske chips. Paprika, graag. En een vol glas fruitsap." Intussen schudt ze haar heupen en draait ze haar schouders. Ze krijgt bijna de slappe lach. Twee dagen later zie ik haar op haar stoel in de cafetaria zingen en dansen. Ze wil van animator Jan de 'Banana Boatsong' van Harry Belafonte horen. "Maar wel de rappe versie." Day-oh! Day-oooooh! Daylight come and me wanna go home.