Onze reporter draait twee dagen mee in een kinderdagverblijf: “We zijn telefoniste, poetsvrouw én psychologe. We redden zelfs huwelijken”

‘It takes a village to raise a child’, luidt een oud Afrikaans gezegde. ‘Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden.’ In Gent wordt dat: ‘It takes a city to raise a child’. Op een steenworp van de cinema ligt Sloebercity, een kinderdagverblijf van i-mens, met plaats voor 88 baby’s en peuters, verdeeld over drie verdiepingen en zes leefgroepen. Ze hebben namen als ‘De Kikkertjes’, ‘De Leeuwtjes’ en ‘De Madeliefjes’. Wie al jaren in de job staat, spreekt en schrijft in verkleinwoorden.