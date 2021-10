Onze reporter (28) trekt op huizenjacht in Nieuwpoort, waar ze 10.000 euro krijgt als ze er haar eerste woning koopt

Kamer debatteert over State of the Union: “De middenklas­se krijgt peanuts toegescho­ven, maar moet voor 600 miljoen euro in de eigen buidel tasten”

13 oktober Oppositie en meerderheid debatteren woensdag in de Kamer over de State of the Union die premier Alexander De Croo (Open Vld) dinsdag gaf. Onder meer de maatregelen van de regering tegen de stijgende energiefactuur zijn voorwerp van discussie. “De middenklasse krijgt peanuts toegeschoven, maar moet wel voor 600 miljoen euro in de eigen buidel tasten", sneerde N-VA-fractieleider Peter De Roover.