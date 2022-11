“Onze politiemensen riskeren lijf en leden voor onze samenleving. Dat blijkt helaas nog maar eens”: politici reageren ontzet na steekincident in Brussel

In Brussel is een politieagent overleden na een mesaanval. “Verschrikkelijk drama en hartverscheurend nieuws. Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar”, reageerde federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez deelden hun spijtbetuigingen.