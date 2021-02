Onze politiek journaliste over Calvo die stopt als fractieleider: "Je voelde dat de wrevel tussen hem en Almaci nog niet helemaal verdwenen was”

Kristof Calvo neemt deze maand afscheid als fractievoorzitter van Ecolo-Groen, een functie die hij sinds 2014 bekleedde. Dat meldt de fractie zelf. Calvo wil zich als Kamerlid focussen op inhoudelijk werk, en gaat ook in Nederland aan de slag voor het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks. Onze politiek journaliste Isolde Van den Eynde is verrast door zijn beslissing, maar merkt ook een tendens op: “Een aantal groenen kijken een tikje jaloers naar SP.A.”

“Eerlijk: ik ga het fractievoorzitterschap missen”, zegt Calvo. “Maar je wordt als fractievoorzitter helemaal opgeslorpt door de dagjespolitiek. Ik wil op een andere manier aan politiek kunnen doen. De tijd die nu vrijkomt en de inspiratie uit Nederland zullen mij helpen om een betere volksvertegenwoordiger te zijn.”

Officieel is Calvo al een tijd geen fractievoorzitter meer van de groep Groen-Ecolo, die samen één fractie vormen in de Kamer. Die rol wisselt om het jaar tussen een Nederlandstalige en een Franstalige, en sinds oktober 2020 is dat Gilles Vanden Burre van Ecolo. Maar Calvo was sinds 2014 wel de spreekbuis van de Nederlandstalige kant van de tweetalige fractie.

“Ecolo en Groen tonen elke dag dat samenwerken over de taalgrens kan”, aldus Calvo nog. “De vorige beleidsperiode was onze oppositie pittig, maar dat was ook nodig. Ik ben vooral trots dat we vanuit het parlement mee het pad hebben kunnen effenen voor de Vivaldi-coalitie.”

Jaloers op de SP.A

Politiek journaliste Isolde Van den Eynde was verrast door het nieuws. “Wanneer hij geen minister werd na de onderhandelingen voor de Vivaldi-regering, heeft hij zich teruggetrokken. Hij heeft duidelijk gezegd dat hij ging nadenken over zijn politieke toekomst en is dan tóch teruggekomen. Hij heeft toen zelfs een heel vurige speech gegeven. In die zin is het redelijk onverwacht.”

Maar binnen de partij waren de plooien nog niet volledig gladgestreken, weet Van den Eynde. “Je voelde dat de wrevel tussen Kristof Calvo en Meyrem Almaci toch nog niet helemaal weg was”, vertelt ze. “Net als het Vlaams Belang of de N-VA, is Groen een partij waarin de gelederen heel dicht zijn. Er komt weinig naar buiten. De laatste maanden was er wel wat wrevel op te vangen. Al was dat niet bij Calvo, maar wel bij verschillende parlementsleden die het gevoel hebben dat de partij stilstaat. Zeker als je kijkt naar de SP.A: daar gaat Conner Rousseau als een soort wervelwind door de partij, om ze te vernieuwen en terug op de kaart te zetten na een vreselijke verkiezingsnederlaag in 2019. Een aantal groenen kijken daar misschien toch een tikje jaloers naar.”

Calvo blijft aan de slag als Kamerlid en zal een jaar bijdragen aan projecten van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, de denktank van de Nederlandse groenen. Het gaat bijvoorbeeld om werk rond democratische vernieuwing en de verzorgingsstaat na corona. “Ik ben al langer geboeid door de Nederlandse politiek”, zegt hij daarover. “De combinatie met het werk in de Kamer is haalbaar en kansrijk. Ik beschouw het zelfs als een unieke kans om inspiratie op te doen voor mijn politiek werk in eigen land.”



“Je kan alleen maar vaststellen dat het jammer is dat Groen iemand met ideeën niet kan bijhouden”, vindt Van de Eynde, die ook verwijst naar het eerdere vertrek van Kamerlid Jessika Soors. Al zit de groene relatie over de grens wel snor, weet ze. “Hij onderhoudt al heel lang een goede band met Jesse Klaver, de kopman van GroenLinks in Nederland. Hij is er ook ooit met de fractie op teambuilding geweest. Er zijn zeker goede connecties, die band is er.”

Gemiste ministerpost

Bij het aantreden van de regering-De Croo, met liberalen, socialisten, groenen en CD&V, greep Calvo nog naast een ministerpost. Volgens Van den Eynde is het moeilijk te zeggen of die gebeurtenis aan de basis ligt van zijn keuze. “Hij praat er niet over in zijn persbericht en heeft er nergens iets over gezegd. Ik zou durven denken dat hij die pagina heeft omgeslagen: hij is weggetrokken, heeft zich bezonnen over zijn politieke toekomst en is toch teruggekomen. Het zal misschien nog niet helemaal verwerkt zijn, maar ik denk niet dat het de grote doorslag was. Hij heeft nieuwe oorden opgezocht, en die gevonden in Nederland.”

Zijn partij Groen bedankt Calvo voor zijn inzet als fractieleider en wenst hem veel succes. “Politici die zich blijven heruitvinden en verdiepen, ze zijn dun gezaaid”, luidt het in een mededeling. “Naast de samenwerking met Ecolo in de Kamer, krijgt (...) nu ook de samenwerking met GroenLinks een verdere verdieping. Kristof toont hiermee aan dat het groene gedachtegoed niet aan de taalgrens noch aan de landgrens stopt.”

Medio februari duidt de Groen-fractie in de Kamer een nieuwe fractievoorzitter aan.

