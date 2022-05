ONZE OPINIE. “Zonder helm had Maarten (11) - zoon van collega - fietsongeval donderdag niet overleefd. Voor hem en al die andere slachtoffers is er ‘Veloveilig Vlaanderen’”

Collega Karl was al ongeduldig toen zijn 11-jarige zoon Maarten donderdag nog niet thuis was voor het avondeten, en nog meer toen hij de sirene van de ambulance hoorde. “Het zal toch niet.” Maar het was wel zo. Opgeschept door een bestelwagen. Barst in zijn oogkas, zware hersenschudding. Maar het had nog zoveel erger kunnen zijn. “Zijn fietshelm heeft zijn leven gered, meneer”, zei de spoedarts. HLN lanceert dit weekend de actie ‘ Veloveilig Vlaanderen ’. We doen het voor Maarten. En al die andere kinderen en volwassenen die dagelijks slachtoffer worden op de fiets.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wel zes dodelijke fietsslachtoffers zijn er maandelijks in Vlaanderen. De twee voorbije jaren 139 in totaal. Het had niets gescheeld of Maarten was mee geteld in die vreselijke statistiek. Hij had mooi naar links en naar rechts gekeken, zoals zijn papa hem geleerd had. Maar de bestelwagen had geen voorrang verleend, hoewel Maarten die op die plek wel had. “De chauffeur heeft me achteraf nog getelefoneerd”, vertelt Karl. “Om zich te excuseren. Maar ik neem hem niets kwalijk. Een onoplettendheid is bij iedereen zo snel gebeurd. Zeker op een plaats waar het misschien nog duidelijker zou gemaakt kunnen worden dat je er wel degelijk voorrang moet verlenen.”

Om dat kruispunt van de Winkelstraat en de Tivolistraat in Oudenaarde veiliger te maken, is ‘Veloveilig Vlaanderen’ er. Net als voor die honderden andere plekken waar het veiliger kan voor fietsers. Tussen 9 en 15 mei kan je via de HLN-app alle gevaarlijke punten melden. Even handig zoals je dat met Waze zou doen om files te signaleren. Al die plekken bundelen we op een gedetailleerde kaart, gemeente per gemeente, zodat de overheid ermee aan de slag kan, en zodat we andere fietsers kunnen waarschuwen om extra uit te kijken op die plekken.

Ook ik fiets zelf elke ochtend naar de redactie in Antwerpen. En hoewel er altijd uitzonderingen zijn, valt het op hoeveel fietsers zelf beschermende maatregelen nemen. Hesjes bij kinderen zijn de regel geworden, sommige e-bikers rijden in een complete fluogele outfit rond, en in de vele helmen zit steeds vaker nog extra verlichting. De campagnes hebben duidelijk hun werk gedaan, en je kan er niet genoeg op hameren hoe belangrijk dat ook allemaal is. Maar we kunnen de verantwoordelijkheid niet enkel bij de fietsers zelf leggen. Dat straten en kruispunten ‘veloveilig’ zijn, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Nu zegt de helft van de ouders in onze enquête dat ze bang zijn om hun kinderen te laten fietsen. Laten we dat voor Karl en Maarten, en voor al die andere ouders en kinderen, voorgoed veranderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: