ONZE OPINIE. “Zelfs een mailtje ‘afvuren’ richting Poetin zou de voorbije weken voor ons leger moeilijk zijn geweest”

De oplopende crisis tussen Rusland en Oekraïne is veel minder “ver van ons bed” dan we denken. Zelfs niet in vogelvlucht: de grens met Oekraïne is ongeveer even ver weg van Brussel als Rome. Maar geen vrees: het Belgisch leger liet al weten “paraat” te staan en driehonderd troepen klaar te houden. Volgens experten hebben ze niet eens voldoende munitie om langer dan enkele weken een conflict aan te gaan. Maar zelfs een mailtje “afvuren” richting Poetin zou al moeilijk zijn. Zo kreupel lag ons leger onlangs na een recente cyberaanval. Het is een debat dat we moeten voeren: willen we nog militairen waarmee je naar een oorlog kan gaan?