Onze opinie. “Zelfs anderhalf jaar na de start is er maar één ding dat echt werkt bij ‘contacttracing’: hun wachtmuziekje”

Bijna twee jaar na de uitbraak van corona kan het antwoord op stijgende besmettingscijfers niet meer hetzelfde zijn als tijdens de eerste golven. Zoals in Nederland “een kleine lockdown” invoeren en ‘s avonds opnieuw café’s sluiten, moet echt het laatste redmiddel zijn nadat alle andere recepten geprobeerd zijn. Waarop wachten we om zorgpersoneel al voor april verplicht te vaccineren? Waarop wachten we om te zorgen dat contacttracing deftig werkt? Waarop wachten we in Europa om ook kinderen te vaccineren zoals ze in de VS al doen? De dupe van al dat wachten, mogen niet de mensen zijn die hun plicht al deden en zich lieten inenten.