ONZE OPINIE. Wil je het vertrouwen verbeteren, dan moet er nu beleid komen over wat gezinnen in hun dagelijks leven raakt

Het is bijzonder dat een regering die eerder centrumlinks kleurt zo met de voeten sleept. Vier jaar geleden lieten de gele hesjes zich horen omdat hoge brandstofprijzen hun koopkracht aantastten. Eigenlijk viel dat nog best mee. Die koopkracht staat vandaag veel meer onder druk. Vandaag zijn de gele hesjes een verre politieke herinnering. Maar het gevoel van destijds leeft wel bij een deel van de bevolking: dat het moeilijk is om grip te krijgen op de kost van het leven. Er vallen facturen op de mat die gezinnen doen duizelen. Komt erbij dat de overheden in dit land inspanningen zullen moeten vragen aan de burger voor de energieomwenteling: elektrisch rijden, isoleren, renoveren. Dat is een dramatische combinatie. Het politieke opbod is groot, het antwoord is niet eenvoudig en kan nu stante pede niet alle problemen oplossen.