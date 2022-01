ONZE OPINIE. Wie is Conner Rousseau om u en mij te belonen als was hij Sinterklaas?

Moeten we vaccins verplichten? Ik vind het geen taboe. Zeker toen vaccins zich aankondigden als de ultieme dijk tegen corona vond ik het een debat waard. Tot dat een dijk van een vergissing bleek. Maar vaccins beschermen ons nog steeds erg goed. Ongevaccineerden wogen op de vierde golf dit najaar. Dat mag worden benoemd. Ongevaccineerden waren mee verantwoordelijk voor de uitgestelde zorg van anderen. Dat was schrijnend. Wie nu met omikron in het ziekenhuis - niet op Intensieve Zorgen - beland, is niet-gevaccineerd. Maar de vijfde golf doet onze zorg (nog) niet naar adem happen. Het is met twee woorden spreken, maar er is voorzichtige hoop dat de pandemie vervelt naar een endemie. Omdat we niet weten wat het najaar brengt, is verplichte vaccinatie een debat waard. Maar wij leven niet bij gratie van de overheid. De overheid moet ons niet belonen met wat geen beloning is maar een vrijheid. Vrijheid is geen gunst. Wil je die inperken, toon dan aan dat het proportioneel is en in functie van een legitiem doel. De vraag is of dat nog zo is. Want welke winst boek je met het verplicht vaccineren van burgers? En ook: wat is het verlies? Bovendien dreigt men via de vaccinatiepas een controlemaatschappij te installeren. Burgers die elkaar voortdurend moeten controleren.