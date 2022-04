ONZE OPINIE. Wie inspanningen vraagt, moet er ook zelf leveren

Ieper Originele manier om wildplas­sers weg te houden: ‘Opgelet, de wc-madam filmt u’

Wie in een bosje langs de A19 in Ieper stopt om een plasje te maken, komt daar niet zomaar mee weg. De eigenaar van het terrein maakt dat met een niet mis te verstane boodschap duidelijk. “Of het echt werkt is maar de vraag. Iemand legde zelfs al eens 1,5 euro in het bakje”, aldus Jean-Marie Forrez, eigenaar van het bosje.

7 april