ONZE OPINIE. Wie een tweede verblijf koopt, doet dat niet voor het jaarlijkse cadeautje van 705 euro

Welkom in België! Waar de rijopleiding Vlaams is, en het rijbewijs federaal. Waar Vlaanderen bevoegd is voor het verkeer, maar België voor het reglement. Waar Vlaanderen bevoegd is voor snelheidsbeperkingen, maar België waakt over de snelheid op autosnelwegen. Waar Vlaanderen verkeersborden mag plaatsen, behalve aan douane-overgangen of spoorwegovergangen. Dat is dan weer een taak van de federale overheid. Waar het dringende ziekenvervoer een federale bevoegdheid is, maar waar Vlaanderen zich ook mag bezighouden met het niet-dringende ziekenvervoer. Of waar Vlaanderen bevoegd is voor de eigen gezinswoning, België voor de tweede woning. Le ridicule ne tue pas!