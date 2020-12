ONZE OPINIE: “Wie door het rood licht rijdt, krijgt een boete. Wie in de opvang een kind mishandelt, krijgt niks. Een straffe minister die dat kan uitleggen”

De kans dat u nog weet wat u als baby of peuter heeft meegemaakt in de crèche of bij de onthaalouder, is klein. En toch kan het u getekend hebben. Toen ik naar aanleiding van mijn onderzoek naar mishandeling in de opvang met kinderpsychiater Peter Adriaenssens sprak, vertelde hij dat de eerste duizend dagen in het leven van iedere mens ontzettend belangrijk zijn. Ons ‘emotioneel geheugen’ slaat alles wat we in die periode ervaren op en dat geeft mee vorm aan onze persoonlijkheid. Wat we meemaakten als baby kan als volwassene onze onzekerheden, onze angsten en onze relatie met andere mensen bepalen. Wie vorig jaar de onvolprezen docu-reeks ‘Als Je Eens Wist’ van Hilde Van Mieghem gezien heeft, weet dat slachtoffers van kindermishandeling jaren na de feiten nog onwaarschijnlijk kunnen afzien van wat hen in hun jeugd is overkomen.