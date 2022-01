ONZE OPINIE. Welk probleem het Covid Safe Ticket juist oplost? Niemand die het nog goed weet

Marc Van Ranst: “Geen enkele evidentie dat nieuwe omikronva­ri­ant meer ziektema­kend zou zijn”

Omikron duwt de cijfers torenhoog en die variant heeft er intussen een broertje bij: omikron BA2. In landen als Denemarken is die het alweer aan het overnemen van omikron. Dat brengt ons bij de vraag van vandaag: moeten we ons zorgen maken over die nieuwe omikronvariant? Marc Van Ranst ziet geen enkele reden tot paniek.

26 januari