Onze opinie. We zijn in Vlaanderen nog ver verwijderd van Amerikaanse toestanden, maar we moeten wel opletten

Ontslag Mag je ontslagen worden vanwege een ruzie met een collega?

5 januari Een onenigheid met je collega of met je baas? Dat kan gebeuren. Maar als de relatie zo verziekt is dat normaal samenwerken niet meer mogelijk is, dan heb je natuurlijk een probleem. Kan zo’n onenigheid ertoe leiden dat je ontslagen wordt? En wat kan je doen om het conflict te ontmijnen? Jobat.be legt het uit.