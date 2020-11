ONZE OPINIE. We zijn het beu, maar de eerste grote test moet nog komen

Op zo'n moment klinkt het pleidooi van Georges-Louis Bouchez (MR) om kerstdag te vieren met drie of vier mensen als een tang op een varken. Pas op, de Franstalige liberaal vindt dat we ons aan de regels moeten houden, inspanningen moeten blijven leveren. Maar de geestelijke gezondheid is ook belangrijk. Hij stelt net als de Britse premier Boris Johnson voor om Kerstmis te redden. Het is trouwens opmerkelijk dat een liberaal als een soort witte ridder op zijn paard stijgt om het geboortefeest van Jezus te vrijwaren. Maar hij stelt dus een soort wapenstilstand voor, die avond. Een kerstbestand, in oorlogstijden. Want we gaan Kerstmis toch niet vieren via Skype?