ONZE OPINIE. We willen het klimaat redden, maar je kan in dit land amper je fiets meenemen op de trein

Zo groot de woorden en ambities de komende dagen op de klimaattop zullen zijn, zo klein is het plekje waar je in België je fiets kwijt kan als je die op een trein meeneemt. Vier euro betaal je daarvoor, en meestal betekent het de hele rit rechtstaan in het tussenhalletje om je tweewieler vast te houden. Er is wel een apart ‘kot’ bij de conducteur, maar daar passen slechts twee fietsen in. Wie denkt dat dat normaal is, moet onder andere maar eens in de Deense hoofdstad Kopenhagen kijken. Daar heeft elke voorstadstrein aparte coupés waar de fietsen netjes in passen. Zonder meerkost. Resultaat: bijna 65% van de 750.000 Kopenhagers gebruikt de fiets voor dagelijkse verplaatsingen, tegenover amper 9% voor de auto.