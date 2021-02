Onze opinie. Wat zouden we Wouter Beke graag eens horen briesen als een stier

Maar wat zouden we Wouter Beke graag eens horen briesen als een stier in plaats van bijna schouderophalend zijn ergernis te uiten over de Europese aanpak en de onvoorspelbare houding van de producenten. We zouden hem graag weten bellen naar zijn oude vriend in Europa, Charles Michel. En op tafel zien kloppen: rien ne va plus! Zelfs een absolute eurofiel zoals Guy Verhofstadt schuwt de harde woorden niet. Een fiasco, noemde de Europeaan der Europeanen de aanpak van het oude continent.